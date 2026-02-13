Работу катка на Рязанской ВДНХ приостановили
Работу катка приостановили из-за дождливой погоды и расчистки льда. К вечеру площадку планируют открыть для посетителей. Уточнить дополнительную информацию можно по телефону: +7 (903) 640-56-60.
Уточнить дополнительную информацию можно по телефону:
Фото: скриншот из сюжета ГТРК «Ока».