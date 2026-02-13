Прокуратура организует проверку после пожара в жилом доме в Шиловском районе

После возгорания в жилом доме в Шиловском районе прокурор области Дмитрий Коданёв поручил прокуратуре района провести проверку соблюдения законов органами системы профилактики. В рамках надзорных мероприятий оценят эффективность работы уполномоченных органов с семьёй, а также проверят, как была оказана необходимая помощь. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, информация о пожаре в жилом доме поступила диспетчеру в 22:45 11 февраля. При пожаре погибла семейная пара с двумя детьми.

Позже появились кадры с места смертельного пожара в Рязанской области.