При атаке БПЛА на Волгоградскую область пострадали три человека

При атаке БПЛА на Волгоградскую область пострадали три человека. Об этом 13 февраля сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Отмечается, что после атаки БПЛА в Волгограде в жилом доме выбило окна. Как рассказала каналу местная жительница, ее спасли шторы, в которые полетели осколки. Собеседница добавила, что после случившегося «весь район в дыму» был.

Со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова сообщается, что госпитализированы 12-летний мальчик, 18-летний молодой человек и женщина. Угрозы жизни всех троих нет.

Кроме того, обломки БПЛА упали на территории нескольких промышленных предприятий, последствия устраняются.

Видео доступно по ссылке .

Фото: скриншот из видео Telegram-канала «Осторожно, новости».