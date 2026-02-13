Подросток из рязанского СИЗО прошел итоговое собеседование для допуска к ОГЭ

Итоговое собеседование по русскому языку с несовершеннолетним, содержащимся в СИЗО-1, провели сотрудники воспитательного отдела следственного изолятора совместно с педагогами школы № 44. Экзаменуемый справился с заданиями и получил допуск к сдаче последующих экзаменов.

Подросток из рязанского СИЗО прошел итоговое собеседование по русскому языку для допуска к ОГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

Итоговое собеседование по русскому языку с несовершеннолетним, содержащимся в СИЗО-1, провели сотрудники воспитательного отдела следственного изолятора совместно с педагогами школы № 44.

Экзаменуемый справился с заданиями и получил допуск к сдаче последующих экзаменов.