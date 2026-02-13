Рязань
«Почта России» с 1 марта повысит тарифы на письма и бандероли
С 1 марта 2026 года «Почта России» повысит тарифы на пересылку письменной корреспонденции. Соответствующее решение поддержало Минцифры России, а ФАС согласовала новые предельные тарифы. Об этом пишет РИА Новости.

Причиной индексации стал длительный дисбаланс между ростом операционных расходов предприятия и уровнем доходов от регулируемых видов деятельности.

Новые тарифы будут следующими:

  • пересылка простого письма до 20 грамм — 48 рублей;
  • заказного письма до 20 грамм — 97 рублей;
  • письма с объявленной ценностью до 20 грамм — 215 рублей;
  • пересылка простой бандероли до 100 грамм — 100 рублей;
  • заказной бандероли до 100 грамм — 155 рублей.

При этом повышение не затронет социально незащищенные категории граждан. Пониженные тарифы сохраняются для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, ветеранов боевых действий, участников спецоперации и малоимущих граждан.

Основными пользователями услуг Почты России остаются государственные органы, которые чаще всего отправляют заказные письма и юридически значимые уведомления. Индексация повлияет на бюджетные расходы, а не на обычных граждан.