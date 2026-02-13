Патриарх Кирилл призвал бороться с мигрантскими поселениями

Патриарх Кирилл призвал противостоять мигрантским анклавам. Об этом он заявил на собрании духовенства Московской митрополии, сообщается на сайте РПЦ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что этноконфессиональные анклавы часто становятся рассадником радикальных идей и иногда терроризма. Он подчеркнул необходимость противодействовать их формированию.

«Мы обязаны противостоять формированию изолированных этноконфессиональных анклавов. Церковь поддерживает твердые и справедливые меры государства против проявлений радикализма и экстремизма», — сказал патриарх.

Он также напомнил, что Церкви важно вести просветительскую работу параллельно с усилиями государства по инкультурации переселенцев. По словам патриарха, священнослужители сейчас этим почти не занимаются.