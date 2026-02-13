Пассажирский поезд между Россией и Китаем запустят после шестилетнего перерыва

Россия и Китай возобновят пассажирское железнодорожное сообщение 8 марта. Поезд № 354/353 снова поедет по маршруту Забайкальск — Маньчжурия, сообщает ОАО «РЖД».

Россия и Китай возобновят пассажирское железнодорожное сообщение 8 марта. Поезд № 354/353 снова поедет по маршруту Забайкальск — Маньчжурия, сообщает ОАО «РЖД».

Рейсы будут проходить два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Дорога займёт около 25 минут. Беспересадочные вагоны в Маньчжурию отправятся из Иркутска 6 марта и из Читы 7 марта. Их включат в состав поезда Иркутск — Забайкальск.

Ранее сообщение через пограничный переход приостанавливали в феврале 2020 года из-за пандемии коронавируса.

С сентября 2025 года Китай ввел для россиян безвизовый режим.