Около сквера в Рязани запретят парковаться

С 10 марта на участке дороги по улице Циолковского от дома № 22 до пересечения с проездом Яблочкова (с двух сторон) планируют запретить остановку и стоянку машин. Для этого установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Около сквера имени Уткина в Рязани запретят парковаться. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

С 10 марта на участке дороги по улице Циолковского от дома № 22 до пересечения с проездом Яблочкова (с двух сторон) планируют запретить остановку и стоянку машин.

Для этого установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».