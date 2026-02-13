На трассе М-5 в Шацком районе зафиксировали наибольшее число ДТП в январе

Причинами осложнения дорожной обстановки на данном участке, по мнению специалистов, стали неблагоприятные погодные условия, экстремально низкие температуры и технические неисправности грузового транспорта.

На трассе М-5 в Шацком районе зафиксировали наибольшее число ДТП в январе. Об этом стало известно на совещании по вопросам зимнего содержания дорог, которое провел зампред облправительства Павел Супрун, сообщили на сайте исполнительного органа власти.

Участники обсудили качество уборки проезжей части в регионе, места концентрации ДТП. Особое внимание уделили ситуации на трассе М‑5 «Урал» в Шацком районе, где за прошедший месяц зафиксировано наибольшее количество аварий.

Причинами осложнения дорожной обстановки на данном участке, по мнению специалистов, стали неблагоприятные погодные условия, экстремально низкие температуры и технические неисправности грузового транспорта.

На совещании прозвучал ряд предложений, направленных на сокращение аварийности на дорогах. Также рассмотрели варианты возможного перераспределения транспортных потоков в случае возникновения проблемных ситуаций.

Напомним, в начале февраля на участке М-5 «Урал» от Шацкого округа до границы с Мордовией наблюдалась сложная дорожная ситуация. Из-за скопления большегрузов дорожники не могли очистить трассу, водители стояли в пробках.

Движение на участке между селами Салтыково и Шафторка Сасовского района ограничивали из-за неблагоприятных погодных условий. Говорилось, что собственника дороги могут привлечь к ответственности.