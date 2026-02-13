В микрорайоне Рязани отключили свет

Ремонтные бригады РГРЭС осуществляют ремонтные работы до полного восстановления подачи ресурса. В соцсетях рязанцы сообщали, что в Солотче на провода упали деревья или ветки. На месте инцидента заметили искры.