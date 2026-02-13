В микрорайоне Рязани отключили свет
В Солотче на 15 улицах отключили свет. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 13 февраля.
Электричества нет на следующих улицах:
Школьная, Порядок, Солотчинское шоссе, Вольная, Зеленая, Сосновая, Казанская, Почтовая, Песчаная, Мещерская, Владимирская, Лесная, Коммунальная, Порядок, Санаторий.
Ремонтные бригады РГРЭС осуществляют ремонтные работы до полного восстановления подачи ресурса.
В соцсетях рязанцы сообщали, что в Солотче на провода упали деревья или ветки. На месте инцидента заметили искры.