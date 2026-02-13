МТС запустила в Рязанской области первые отечественные базовые станции «ИРТЕЯ»

В трех районах — Шиловском, Шацком и Сараевском — компания МТС запустила базовые станции российского производства «ИРТЕЯ», которые обеспечили высокоскоростным мобильным интернетом и голосовой связью более 25 тысяч жителей региона.

Базовые станции «ИРТЕЯ» работают в диапазоне 1800 МГц, обеспечивая устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет МТС. Отечественное телеком-оборудование обеспечило связью села Задубровье и Выша, а также город Шацк и рабочие посёлки Шилово и Сараи. Теперь жители смогут с комфортом пользоваться необходимыми цифровыми сервисами: маркетплейсами, мессенджерами, онлайн-кинотеатрами и многим другим.

«Новые базовые станции „ИРТЕЯ“ работают на сети МТС с конца 2024 года и уже отлично зарекомендовали себя в десятках российских регионов. В Рязанской области мы ставим отечественное оборудование в первую очередь в небольших населенных пунктах, где даже одна базовая станция, работающая в „дальнобойном“ стандарте LTE-1800, может покрыть всю территорию качественной и стабильной связью», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

МТС реализует первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства. До 2030 года компания получит в свою сеть 20 тысяч базовых станций «ИРТЕЯ».