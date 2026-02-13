Милонов предложил официально запретить курение в машинах с детьми

Милонов предложил официально запретить курение в машинах с детьми. Об этом пишет «Газета. ру».

Депутат отметил, что готов подготовить поправки к ПДД и обсудить этот вопрос с Минздравом РФ.

«Почему мы не пускаем детей в курительные комнаты в аэропортах, но спокойно смотрим, как они сидят в таких же газовых камерах на колесах?» — сказал он.

Милонов объяснил, что ехать и курить в машине, если в ней дети, — «это то же самое, как совместно дышать парами ртути».