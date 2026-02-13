«Марко Молл» опубликовал программу мероприятий на вторую половину февраля

Рязанцев пригласили на развлекательные мероприятия в «Марко Молл». Во второй половине февраля пройдет череда событий: от романтического вечера до традиционных масленичных гуляний и весёлых состязаний.

Во вторник, 14 февраля, «Марко Молл» приглашает всех на вечер живой музыки «Аккорды чувств», посвященный Дню всех влюбленных. Гостей ждет незабываемая атмосфера, созданная выступлениями кавер-группы Lava Band и финалиста конкурса «Голос. Дети» Григория Рудыка. В программе — проникновенные композиции и розыгрыш вкусных пицц среди зрителей. Мероприятие пройдет с 17:00 до 18:00, вход свободный.

22 февраля в «Марко Молл» состоится «Масленичный разгуляй», где жители смогут насладиться традиционными русскими забавами с блинами и чаем. В программе — выступления творческих коллективов, мастер-классы, флешмоб с шарами и веселые конкурсы. Праздник пройдет с 14:30 до 16:00 на уличной площадке у «Марко Молл», также с бесплатным входом.

Завершит февральскую программу мероприятий «Чемпионский зачёт», который пройдет 23 февраля в честь Дня защитника Отечества. Участников ждут состязания на силу и ловкость в различных номинациях, включая «взрослый + ребенок» и «мужчина + женщина». Запись на мероприятие доступна по ссылке: forms.yandex.ru/u/698993cf84227c8caec56b9b . Состязание начнется в 14:30 и также будет бесплатным для всех желающих.

Возрастное ограничение: 0+.