Лыжи вышли на второе место по популярности среди зимних видов спорта у рязанцев
Лыжный спорт занял второе место по популярности среди зимних видов спорта в Рязанской области, уступив только фигурному катанию. Об этом сообщает Рязаньстат. Из 546,3 тысячи жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, лыжи выбирают 22,5 тысячи человек. Спортивные разряды имеют 810 лыжников.
Среди любителей лыжных трасс 42% составляют женщины. Каждый шестой занимающийся — житель Рязани.
В регионе работают 20 лыжных баз и два биатлонных комплекса. За год их посетили около 1,45 млн человек.
В субботу, 14 февраля, в Рязани состоится 44-я Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».