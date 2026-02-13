Лыжи вышли на второе место по популярности среди зимних видов спорта у рязанцев

Лыжный спорт занял второе место по популярности среди зимних видов спорта в Рязанской области, уступив только фигурному катанию. Об этом сообщает Рязаньстат. Из 546,3 тысячи жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, лыжи выбирают 22,5 тысячи человек. Спортивные разряды имеют 810 лыжников.