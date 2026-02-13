Культурные учреждения открыли 4500 вакансий в 2026 году

В 2026 году в рамках инициативы «Земский работник культуры» 2500 учреждений культуры по всей стране предложили 4500 вакансий для новых специалистов. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в интервью телеканалу «Россия 24», передает «Коммерсант».

По ее словам, в этом году на программу выделят 1,7 миллиарда рублей, участниками станут 1700 специалистов для учреждений культуры, преимущественно в регионах. Программа направлена на финансовую поддержку и создание условий для профессионального роста. Основные задачи на 2026 год — увеличение масштабов гастролей театров, развитие кадрового потенциала и продолжение международного сотрудничества.

Фото: Рязанский театр Драмы\\Евгения Сосулина.