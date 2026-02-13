Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 14-15 февраля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В МКЦ пройдет спектакль «Слишком женатый таксист», а на сцене филармонии рязанцы смогут увидеть балет «Спящая красавица».

Рязанский государственный симфонический оркестр выступит с программой «ПРОЛЮБОВЬ», а в МКЦ состоится концерт Марины Девятовой.

На биатлонном комплексе «Алмаз» пройдет XLIV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

