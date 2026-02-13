Исследование: четырехдневную рабочую неделю поддержали 64% россиян

Две трети россиян (64%) готовы работать четыре дня в неделю при сохранении зарплаты, 14% согласны при неизменном рабочем времени. Это следует из результатов исследования hh.ru, с которым 13 февраля ознакомилось «РИА Новости», передают «Известия». Опрос с 16 по 18 января показал, что 12% респондентов готовы работать четыре дня по 10 часов, 6% — при снижении зарплаты, а 2% — против. 23% уже работают в таком формате, особенно в гостинично-ресторанной сфере (42%), домашнем обслуживании (40%) и салонах красоты (39%). Участвовали 5,6 тыс. россиян.

