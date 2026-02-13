Граждане, получившие паспорт РФ менее 5 лет назад, не смогут претендовать на детские пособия

Это сделано для предотвращения злоупотреблений при оформлении единого пособия сразу после получения гражданства и поддержки семей с долгой и прочной правовой связью с государством. По словам депутата, новые правила не затронут коренных россиян, ветеранов боевых действий, участников СВО и их близких родственников, а также участников программы добровольного переселения соотечественников.

Алексей Говырин, член комитета Госдумы по малому и среднему бизнесу, сообщил, что для получения выплат на детей теперь нужно будет иметь российское гражданство не менее пяти лет. Об этом сообщили в телеграм-канале Readovka.

Это сделано для предотвращения злоупотреблений при оформлении единого пособия сразу после получения гражданства и поддержки семей с долгой и прочной правовой связью с государством.

«Новые условия ориентированы на то, чтобы единое пособие не оформлялось подряд всем приезжим, получившим статус совсем недавно, и чтобы у граждан было ощущение порядка в системе поддержки», — пояснил он.

По словам депутата, новые правила не затронут коренных россиян, ветеранов боевых действий, участников СВО и их близких родственников, а также участников программы добровольного переселения соотечественников.