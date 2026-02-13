Депутат Нечаев предложил компенсировать ущерб за блокировку счетов

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев предложил компенсировать ущерб при необоснованной блокировке счетов. Об этом депутат заявил на встрече фракции «Новых людей» с премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишет ТАСС.

Нечаев предложил установить четкие правила для банков: снимать блокировку счета максимум через три часа после того, как клиент предоставит все документы. Он также потребовал компенсировать ущерб тем, кто пострадал из-за необоснованной блокировки.

Депутат отметил, что банки часто подозревают клиентов в мошенничестве, когда те оплачивают ипотеку или переводят деньги со счета на счет внутри одного банка.