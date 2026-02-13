Аналитики: спрос на подарки к 14 февраля сократился на 6-8%

Отмечается, что количество покупок букетов цветов уменьшилось на 6% по сравнению с прошлым годом, продажи шоколадных конфет и подарочных сертификатов снизились на 8%, объём продаж мягких игрушек упал на 14%, реализация капкейков сократилась на 6%.

Аналитики «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» зафиксировали снижение спроса на товары ко Дню святого Валентина в 2026 году на 6-8% за период с 1 по 11 февраля по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Отмечается, что количество покупок букетов цветов уменьшилось на 6% по сравнению с прошлым годом, продажи шоколадных конфет и подарочных сертификатов снизились на 8%, объём продаж мягких игрушек упал на 14%, реализация капкейков сократилась на 6%.

Также аналитики «Чек Индекса» сообщают о снижении спроса на подарочные товары из-за стремления потребителей к рациональным расходам. В то же время Wildberries отмечает умеренный рост интереса к Дню святого Валентина: продажи тематических товаров за период с 1 по 11 февраля увеличились на 14% по количеству и на 23% в денежном выражении по сравнению с прошлым годом.