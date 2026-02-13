15 февраля в Рязани ограничат парковку и движение авто на площади имени генерала Маргелова

Ограничения введут с 06:00 15 февраля до окончания мероприятий, приуроченных ко Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества. Также на время мероприятий будет ограничено движение частного транспорта в районе площади имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

15 февраля в Рязани ограничат парковку и движение авто на площади имени генерала Маргелова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения введут с 06:00 15 февраля до окончания мероприятий, приуроченных ко Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества.

Также на время мероприятий будет ограничено движение частного транспорта в районе площади имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.