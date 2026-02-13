14 февраля в Рязанской области пройдет дождь

В субботу, 14 февраля, в регионе будет облачно. Ночью пройдут небольшие осадки в виде снега. Днем осадки сохраняться в виде мокрого снега и дождя. Местами гололед, налипание мокрого снега. Гололедица. Ветер южный, юго-восточный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -4, +1°С, днём поднимется до -2, +3°С.