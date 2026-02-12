Зеленский назвал условие проведения выборов на Украине

Зеленский опроверг информацию в СМИ о намерении огласить дату выборов 24 февраля и назвал условия для того, чтобы они состоялись. «К выборам Украина перейдет только тогда, когда получит гарантии безопасности и прекращение огня», — заявил Зеленский.

Владимир Зеленский назвал условие проведения выборов на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание «СТРАНА.ua».

Зеленский опроверг информацию в СМИ о намерении огласить дату выборов 24 февраля и назвал условия для того, чтобы они состоялись.

«К выборам Украина перейдет только тогда, когда получит гарантии безопасности и прекращение огня», — заявил Зеленский.