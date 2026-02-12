Внешний долг России вырос на 10,4% за 2025 год

Внешний долг России с начала 2025 года увеличился на 30 млрд долларов и достиг 319,8 млрд долларов на 1 января 2026 года. Об этом сообщил Банк России.

По данным регулятора, рост составил 10,4% за год. Показатель рассчитали по состоянию на начало января.

В Центробанке уточнили:

«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2026 года составил 319,8 миллиарда долларов США, увеличившись с начала 2025 года на 30,0 миллиардов долларов США, или на 10,4%".