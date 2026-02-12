Власти рассказали, почему не стоит публиковать фото после атак БПЛА в Рязани

Рязань
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 2026 17:35
518
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
825
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 607
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 425
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Первый зампред правительства Рязанской области Денис Боков в прямом эфире 12 февраля заявил, что публикация фото и видео с мест повреждений после атак беспилотников помогает врагу. После инцидента с повреждением многоэтажки в январе снимки быстро попали в соцсети, украинские каналы и зарубежные СМИ. Боков отметил, что власти уже выписали два штрафа за такие публикации и будут ужесточать наказания, а распространение таких материалов следует считать экстремизмом. Информацию о повреждениях критической инфраструктуры будут минимизировать, а о пострадавших сообщать оперативно. Детальные и «красочные» материалы публиковать не будут — это также помогает противнику.

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков заявил, что распространение фото и видео с мест повреждений после атак беспилотников помогает противнику. Заявление прозвучало в прямом эфире на мероприятии «Час с зампредом» 12 февраля.

По словам Бокова, после инцидента с повреждением многоэтажного дома в январе спустя двадцать минут в соцсетях начали появляться снимки последствий. Вскоре они оказались в украинских Telegram-каналах, а еще позже на сайтах зарубежных СМИ — во Франции, Италии, Великобритании и других странах.

«Враг этого и хочет. Ему важна публикация, потому что получить ее он может только при помощи наших жителей», — отметил зампред.

Он подчеркнул, что власти будут пресекать подобные случаи. В 2025 году уже выписали два штрафа за публикацию материалов с мест ударов. При повторных нарушениях наказание будет ужесточено, подчеркнул Боков.

«Человек, который распространяет такие материалы, в том числе за деньги, несет ответственность за свои действия. Такие действия следует рассматривать как экстремизм», — добавил Боков.

В качестве примера эффективного подхода он привел практику ФИФА. После запрета на трансляцию эпизодов с выходом болельщиков на футбольное поле после игры подобные выходки прекратились — люди перестали получать желаемую известность.

Что касается информационной политики региона, то, по словам Бокова, сообщения о повреждениях критической инфраструктуры, включая объекты топливно-энергетического комплекса, будут минимальными. Подробности о состоянии установок или сроках ремонта озвучиваться не будут. При этом информация о пострадавших гражданах будет публиковаться оперативно — как это произошло в январе, когда пострадали мальчик и женщина.

«В красках показывать последствия атак мы не будем — это помощь врагу. Если нет прямой угрозы безопасности граждан, детализировать такие инциденты не будем», — заключил Денис Боков.