Власти рассказали, почему не стоит публиковать фото после атак БПЛА в Рязани

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков заявил, что распространение фото и видео с мест повреждений после атак беспилотников помогает противнику. Заявление прозвучало в прямом эфире на мероприятии «Час с зампредом» 12 февраля.
По словам Бокова, после инцидента с повреждением многоэтажного дома в январе спустя двадцать минут в соцсетях начали появляться снимки последствий. Вскоре они оказались в украинских Telegram-каналах, а еще позже на сайтах зарубежных СМИ — во Франции, Италии, Великобритании и других странах.
«Враг этого и хочет. Ему важна публикация, потому что получить ее он может только при помощи наших жителей», — отметил зампред.
Он подчеркнул, что власти будут пресекать подобные случаи. В 2025 году уже выписали два штрафа за публикацию материалов с мест ударов. При повторных нарушениях наказание будет ужесточено, подчеркнул Боков.
«Человек, который распространяет такие материалы, в том числе за деньги, несет ответственность за свои действия. Такие действия следует рассматривать как экстремизм», — добавил Боков.
В качестве примера эффективного подхода он привел практику ФИФА. После запрета на трансляцию эпизодов с выходом болельщиков на футбольное поле после игры подобные выходки прекратились — люди перестали получать желаемую известность.
Что касается информационной политики региона, то, по словам Бокова, сообщения о повреждениях критической инфраструктуры, включая объекты топливно-энергетического комплекса, будут минимальными. Подробности о состоянии установок или сроках ремонта озвучиваться не будут. При этом информация о пострадавших гражданах будет публиковаться оперативно — как это произошло в январе, когда пострадали мальчик и женщина.
«В красках показывать последствия атак мы не будем — это помощь врагу. Если нет прямой угрозы безопасности граждан, детализировать такие инциденты не будем», — заключил Денис Боков.