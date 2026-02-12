В ЖК «Еврокласс» появится уникальная теплая песочница с кинотеатром

ГК «Зелёный сад — наш дом» реализует в Рязани уникальный для России проект — всесезонную песочницу с адаптивным микроклиматом. Площадка появится на территории ЖК «Еврокласс», сообщили в пресс-службе строительной компании.

Всесезонная песочница с адаптивным микроклиматом — собственная разработка инженеров компании «Зелёный сад — наш дом». В крытом помещении будет поддерживаться комфортная температура около +20°C. Дополнительные опции — зона скалодрома и кинопроектор. Дети смогут строить замки из песка, покорять вершины и смотреть любимые мультфильмы вместе с друзьями, забыв о домашних гаджетах.

Как отметили в строительной компании, для родителей такой формат двора — это прежде всего спокойствие. Двор и песочница всегда остаются чистыми и ухоженными, а ребенок занят безопасной развивающей деятельностью на свежем воздухе.

«Мы проектировали не просто удобный двор, а среду, где детям интересно, где им хочется играть не в телефон, а с друзьями. Как известно, игра — главный детский способ познания мира, она развивает память, мышление, когнитивные навыки. Наша инновационная песочница — это пример того, как технологии делают жизнь комфортнее и при этом побуждают к росту и развитию, формируют личность, стремящуюся к экспериментам и получению знаний», — сказал Алексей Синицын, инженер-проектировщик ГК «Зелёный сад — наш дом», отец троих детей.

В компании отметили, что новый формат тёплой песочницы с кинотеатром внутри уже называют одним из самых обсуждаемых общественных пространств Рязани.

«Зелёный сад — наш дом» запускает первый в России подобный проект.

