В Windows 11 выявили опасную уязвимость после внедрения ИИ

В стандартном приложении «Блокнот» в Windows 11 обнаружили уязвимость, связанную с новыми ИИ-функциями и поддержкой Markdown. Она позволяет злоумышленнику удаленно запустить вредоносный код на компьютере пользователя, пишет RT.

Проблема возникла после внедрения возможностей разметки Markdown, при которой ссылки в тексте становятся кликабельными. Если открыть специально подготовленный файл, атакующий может получить те же права доступа к системе, что и владелец учетной записи.

Как отмечается, изменение связано с расширением функциональности и интеграцией ИИ-инструментов Microsoft, включая Copilot.

В Microsoft подтвердили наличие уязвимости и сообщили, что исправление уже распространяется в составе обновления. Пользователям рекомендовали установить последние патчи безопасности.