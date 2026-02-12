Рязань
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 2026 17:35
511
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
809
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 597
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 410
В Windows 11 выявили опасную уязвимость после внедрения ИИ
В стандартном приложении «Блокнот» в Windows 11 обнаружили уязвимость, связанную с новыми ИИ-функциями и поддержкой Markdown. Она позволяет злоумышленнику удаленно запустить вредоносный код на компьютере пользователя, пишет RT.

Проблема возникла после внедрения возможностей разметки Markdown, при которой ссылки в тексте становятся кликабельными. Если открыть специально подготовленный файл, атакующий может получить те же права доступа к системе, что и владелец учетной записи.

Как отмечается, изменение связано с расширением функциональности и интеграцией ИИ-инструментов Microsoft, включая Copilot.

В Microsoft подтвердили наличие уязвимости и сообщили, что исправление уже распространяется в составе обновления. Пользователям рекомендовали установить последние патчи безопасности.