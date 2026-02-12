В Самарской области мужчина поджег автомобиль и влетел в АЗС

В Самарской области мужчина поджег автомобиль и влетел в АЗС. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Отмечается, что 37-летний житель Башкирии специально поджег свою машину, чтобы «ею убить обидчика». Он на высокой скорости влетел в колонку АЗС, рядом с которой находился оппонент.

При этом, по данным канала, мужчина смог выбраться из горящего автомобиля и отойти. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Фото и видео взято из Telegram-канала «Плохие новости 18+".