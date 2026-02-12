В рязанском многоквартирном доме протекла крыша

Инцидент произошел в доме № 58/9 на улице Гоголя. По словам жильцов, воды с крыши заливает квартиры. «На протяжении двух недель течет крыша, топит все квартиры по стояку до первого этажа, УК разбивает лёд, спускает воду, а для устранения причины ничего не делает, жильцам нанесен колоссальный ущерб, ремонт переделывать по всему стояку», — говорится в сообщении.