В Рязанской области в 2025 году не отремонтировали ни одного здания почты
В Рязанской области в 2025 году не отремонтировали ни одного здания «Почты России». Зампредседателя правительства Рязанской области Денис Боков в ходе публичного отчета рассказал о ситуации с работой «Почты России» в отдаленных районах региона.

По словам Бокова, в Рязанской области трудятся более двух тысяч сотрудников «Почты России», функционируют 539 отделений связи. За 2023-2024 годы было модернизировано 38 отделений, однако в 2025 году обновление объектов не было. Всего до 2030 года по программе предполагается привести в порядок более 70 отделений.

Главные нарекания жителей касаются не доставки пенсий, которая осуществляется стабильно и в срок, а периодических изданий.

«Есть жалобы, причем где-то на системной основе. Человек выписывает газету, но она приходит либо не вовремя, либо вообще не приходит. Это влияет на информированность граждан», — отметил Боков.

Несмотря на проблемы, власти региона продолжают поддерживать почтового оператора: введены налоговые льготы и дополнительные меры помощи, в том числе по доставке документов.

Он назвал «Почту России» стратегическим предприятием, уникальным в стране.

«Почта — это не только про газеты и журналы. Люди пользуются поддержкой, и зачастую почтальон приравнивается к соцработнику», — добавил Боков.

По его мнению, печатные издания сегодня особенно востребованы, а почтовая инфраструктура остается ключевым элементом связи с сельскими территориями. Регион готов участвовать в диалоге с федеральными властями для улучшения качества услуг.