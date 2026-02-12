В рязанских аптеках торговали просроченными лекарствами

Нарушения нашли в двух аптеках Захаровского района. Прокуратура вместе с Росздравнадзором выявила в аптеках нарушения, касающиеся условий хранения лекарственных препаратов для медицинского применения и утилизации лекарств с истекшим сроком годности. В адрес указанных учреждений внесены представления. В отношении должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 6.34 КоАП РФ, ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ.

