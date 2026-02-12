В Рязани планируют построить многоэтажку на углу Затинной и Есенина

Строительство многоэтажного жилого дома на углу улиц Затинной и Есенина может начаться уже в этом году. Об этом сообщил каналу «Твердый метр» генеральный директор группы компаний «Единство» Антон Воробьев.

Строительство многоэтажного жилого дома на углу улиц Затинной и Есенина может начаться уже в этом году. Об этом сообщил каналу «Твердый метр» генеральный директор группы компаний «Единство» Антон Воробьев.

По его словам, действующие высотные регламенты позволяют возводить на этом участке здания высотой не более 30 метров. Сейчас ведется межевание земли.

В двадцатых числах января на улице Затинной снесли ветхий двухквартирный деревянный дом № 24А. Вопрос расселения аварийного жилья в этой части квартала поднимался около 20 лет назад. При этом соседний двухэтажный деревянный дом № 24, где продолжают жить несколько семей, пока не расселен и остается на карте города.

Фото: «Твердый метр».