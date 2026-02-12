В России может появиться «Мечниковская карта»

Инициаторы подразумевают, что карту будут использовать для покупки полезной еды для семей. Член ОП РФ Сергей Рыбальченко отметил, что можно будет рассмотреть возможность использования этой карты в качестве альтернативы для единого пособия, которое предоставляется в размере прожиточного минимума.