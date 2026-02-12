В РФ среднее профессиональное образование могут переименовать
«Правительству РФ… рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования «среднее профессиональное образование», — следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля. Путин утвердил поручения по итогам заседания Госсовета по подготовке кадров для экономики, прошедшего 25 декабря 2025 года.
Фото: сайт Кремля.