КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 2026 17:35
511
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
809
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 597
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 410
В РФ среднее профессиональное образование могут переименовать
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть переименование «среднего профессионального образования». Об этом сообщили РИА Новости. «Правительству РФ… рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования «среднее профессиональное образование», — следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Путин утвердил поручения по итогам заседания Госсовета по подготовке кадров для экономики, прошедшего 25 декабря 2025 года.

Фото: сайт Кремля.