В РФ среднее профессиональное образование могут переименовать

«Правительству РФ… рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования «среднее профессиональное образование», — следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля. Путин утвердил поручения по итогам заседания Госсовета по подготовке кадров для экономики, прошедшего 25 декабря 2025 года.