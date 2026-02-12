В пятницу Рязанскую область накроет снегопад и плюсовая температура
В пятницу, 13 февраля, в регионе будет облачно. Ночью ожидается снег, местами сильный. Днем осадки сохранятся, местами возможно налипание мокрого снега. Гололедица. Ветер южный, 6-11 м/с, ночью местами порывы 12-15 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -7, -2°С, днём поднимется до -2, +3°С.
В пятницу Рязанскую область накроет снегопад и плюсовая температура. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
В пятницу, 13 февраля, в регионе будет облачно. Ночью ожидается снег, местами сильный. Днем осадки сохранятся, местами возможно налипание мокрого снега. Гололедица.
Ветер южный, 6-11 м/с, ночью местами порывы 12-15 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до -7, -2°С, днём поднимется до -2, +3°С.