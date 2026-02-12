В Приморье пьяный отец ударил спящую дочь ножом в грудь

В Приморье пьяный отец ударил спящую дочь ножом в грудь. Об этом сообщили в соцсетях краевого следкома.

Инцидент произошел 4 февраля в квартире на улице Строительной в поселке Сибирцево Черниговского округа. По версии следствия, 61-летний мужчина ударил 11-летнюю дочь не менее двух раз ножом в область грудной клетки.

Он не убил ребенка, потому что вмешались очевидцы, отметили в СК. Потерпевшей врачи своевременно оказали медпомощь.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Мужчину заключили под стражу.

Как сообщили в приморском минздраве, ситуация была критической. Девочка получила ножевое ранение сердца. В больнице ей провели операцию, затем положили в реанимацию. После консультации с медиками ребенка решили доставить вертолетом во Владивосток.

Фото: группа минздрава Приморья в «ВК».