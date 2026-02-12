Для благоустройства парка в Шилове нашли двух подрядчиков

Первый этап за 7,1 миллиона рублей выполнит ООО «Техкомсервис-2», второй на 5,4 миллиона — ООО «Эверест 62». Завершение работ запланировано в сентябре 2026 года.

Для благоустройства Нерского парка в Шилове нашли двух подрядчиков. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Напомним, благоустройство пройдет в два этапа. В первый этап работ подрядчик должен будет очистить территории — засыплет ямы, выкорчует деревья и кустарниковую поросль, разломает старые асфальт для укладки нового покрытия, обустроит тротуары и бортовые камни, также на месте появится освещение.

Во время второго этапа на пешеходной зоне восстановят озеленение — подрядчик высадит ивы различных сортов, дерен, обустроен газон.