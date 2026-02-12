В Кремле призвали не допустить повышения роста тарифов ЖКХ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти внимательно следят за ситуацией с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом пишет «Газета.Ru».

"Мы будем очень внимательно сейчас мониторить ситуацию. И, конечно, это важная тема, которая на повестке дня", — отметил он на брифинге, отвечая на вопрос о резком повышении стоимости коммунальных услуг.

По словам Пескова, рост тарифов не должен быть резким, и необходимо замедлить увеличение стоимости ЖКУ. Власти намерены внимательно оценивать ситуацию, чтобы повышение тарифов происходило постепенно.