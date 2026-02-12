В Касимовском округе отключат свет по ряду адресов
12 февраля в Касимовском округе пройдут ремонтные работы с временным отключением электроэнергии. Об этом сообщили в администрации округа.
12 февраля в Касимовском округе пройдут ремонтные работы с временным отключением электроэнергии. Об этом сообщили в администрации округа.
С 13:00 до 14:00 электроснабжение отключат по следующим адресам:
- улица Горького, дома № 1-6;
- улица Ленина, дома 1а и 1б;
- дом-интернат;
- объект УФСИН.
Жителей просят учитывать информацию при планировании дел.