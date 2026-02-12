В Касимове столкнулись трактор и легковушка

ДТП произошло в четверг, 12 февраля, на улице Индустриальной. На кадрах видно, что легковушка получила серьезные повреждения. У трактора после ДТП отскочило колесо. На месте заметили медиков. Информации о пострадавших нет.

В Касимове столкнулись трактор и легковушка. Об этом сообщает Telegram-канал «Автоклуб Касимова».

