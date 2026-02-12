Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
-1°
Птн, 13
Сбт, 14
ЦБ USD 77.46 0.25 12/02
ЦБ EUR 92.48 0.54 12/02
Нал. USD 77.80 / 77.50 12/02 12:45
Нал. EUR 91.84 / 92.36 12/02 12:45
Новости
Итоги года New
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 2026 17:35
511
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
809
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 597
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 410
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Касимове 13 февраля временно перекроют движение
В Касимовском округе 13 февраля с 10:30 до 12:00 ограничат движение автотранспорта на участке улицы Советской. Проезд закроют из-за проведения торжественного митинга ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Об этом сообщила администрация Касимовского округа.

В Касимовском округе 13 февраля с 10:30 до 12:00 ограничат движение автотранспорта на участке улицы Советской. Проезд закроют из-за проведения торжественного митинга ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Об этом сообщила администрация Касимовского округа.

Движение перекроют на отрезке от перекрестка улиц Советской и Карла Либкнехта до перекрестка Советской, 50 лет ВЛКСМ и Ленина.

В администрации призвали водителей заранее учитывать изменения при планировании маршрутов и выбирать пути объезда.