В Касимове 13 февраля временно перекроют движение

В Касимовском округе 13 февраля с 10:30 до 12:00 ограничат движение автотранспорта на участке улицы Советской. Проезд закроют из-за проведения торжественного митинга ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Об этом сообщила администрация Касимовского округа.

Движение перекроют на отрезке от перекрестка улиц Советской и Карла Либкнехта до перекрестка Советской, 50 лет ВЛКСМ и Ленина.

В администрации призвали водителей заранее учитывать изменения при планировании маршрутов и выбирать пути объезда.