В Кадомском округе 13 февраля отключат электроснабжение

В Кадомском округе 13 февраля будет произведено временное отключение электроэнергии. Работы пройдут с 10:00 до 16:00, сообщили в администрации.

В Кадомском округе 13 февраля будет произведено временное отключение электроэнергии. Работы пройдут с 10:00 до 16:00, сообщили в администрации.

Под отключение попадут деревня Винищи, село Игнатьево, а также ряд улиц в рабочем поселке Кадом: Дружбы, Загорная, Коммунальная, Кооперативная, Мелиораторов, Московская, Пионерская, Полевая, Спортивная, Центральная и Школьная.

Электроснабжение также ограничат в селе Кочемирово на улицах Луговая, Новая, Садовая, Советская, Центральная и Школьная, а также в деревнях Кулаевы Починки, Николаевка и Сумерки.