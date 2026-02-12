В Госдуме предложили повышение компенсации пассажирам за задержку багажа при авиаперелётах

Депутаты предложили увеличить штраф до 200 рублей за каждый час задержки. Пока перевозчик должен заплатить штраф 100 рублей за каждый час задержки, но не более 50% от стоимости перевозки. При этом штраф не взимается, если задержка вызвана обстоятельствами, не зависящими от перевозчика.

В Госдуму внесли законопроект о повышении компенсации пассажирам за задержку багажа при авиаперелётах. Об этом сообщило издание ТАСС.

