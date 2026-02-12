В Госдуме опровергли возможную блокировку Google в России

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что нет данных о возможной блокировке Google в России. Об этом информирует РИА Новости. Он отметил, что вопрос о блокировке не рассматривается после получения уточняющей информации от контролирующих органов. Ранее в Госдуме предположили, что Google могут заблокировать в России.

