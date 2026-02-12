Рязань
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
Участие в формировании новой народной программы «Единой России» примут лидеры общественного мнения и эксперты

Встречу с экспертной группой, которая будет участвовать в разработке новой народной программы «Единой России», провел Председатель партии Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что содержание документа необходимо определять уже сегодня несмотря на то, что выборы пройдут в сентябре.

«В нашей работе мы ориентируемся на ту стратегическую линию, которая отражена в указах Президента, в национальных проектах, а также в программных документах партии. Но есть и необходимость корректировки тех решений, которые были приняты „Единой Россией“ ранее, в других условиях тем более, что с момента утверждения последнего документа такого рода, предвыборного документа (народной программы — прим. ред.), прошло уже пять лет», — сказал Председатель партии.

По словам Дмитрия Медведева, программа «Единой России» будет разделена на два блока — предвыборная программа и блок долгосрочного планирования. Предвыборная программа касается деятельности партии по всем направлениям, волнующим граждан. «Я имею в виду, естественно, образование, здравоохранение, науку, культуру. Сегодня, безусловно, специальную военную операцию. И достижение Победы на фронте. Такой документ мы должны с вами подготовить и предложить нашим гражданам, нашим избирателям для того, чтобы они могли определиться — голосовать ли за нашу партию или по каким-то причинам не голосовать», — особо акцентировал внимание он. Предложения от людей, поступающие Президенту, в партию, органы власти, общественные организации ежедневно, подробно проанализируют.

Второй блок рассчитан на более длительный срок. Это набор идеологем, ценностей, которых придерживается «Единая Россия» и которые не могут меняться от выборов к выборам.

«Такого рода программные документы у всех политических партий действуют достаточно долго. Документ, который сейчас официально считается программным, был принят еще в 2001 году. С тех пор страна очень сильно изменилась», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

«Реализация мероприятий Народной программы, а также сбор и подготовка предложений для ее новой редакции — наши ключевые приоритеты сейчас. Народная программа — это живой документ, который мы пополняем по обращениям жителей — так мы можем наиболее эффективно помогать людям, поднимать уровень жизни», — прокомментировал заместитель секретаря Рязанского регионального отделения партии, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.