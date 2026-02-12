Средняя продолжительность жизни в России достигла 74,2 года

Эксперт отметил, что показатель рассчитывается для популяции в целом и зависит от рождаемости. В качестве примера он привёл Дагестан, где фиксируется один из самых высоких уровней продолжительности жизни в стране, что связано с высокой рождаемостью в регионе. Отмечается, что к 2030 году продолжительность жизни россиян может достичь 78 лет.

Средняя продолжительность жизни в России достигла 74,2 года. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко, его цитирует «Российская газета».

Эксперт отметил, что показатель рассчитывается для популяции в целом и зависит от рождаемости. В качестве примера он привёл Дагестан, где фиксируется один из самых высоких уровней продолжительности жизни в стране, что связано с высокой рождаемостью в регионе.

Отмечается, что к 2030 году продолжительность жизни россиян может достичь 78 лет.