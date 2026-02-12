Сотрудники АО «РГРЭС» заменили силовой трансформатор в подстанции № 88
Отмечается, что обновленный трансформатор обеспечивает стабильную подачу электроэнергии. регулярное обслуживание снижает потери и оптимизирует работу сети, а оборудование соответствует стандартам, снижая риск аварий.
Сотрудники АО «РГРЭС» заменили силовой трансформатор на подстанции № 88 в ходе капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Фото: АО «РГРЭС».