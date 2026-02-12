Рязанцам рекомендовали отказаться от поездок на авто из-за непогоды

«В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем водителям воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости», — заявили в ГАИ. Водителей и пешеходов также призвали быть предельно внимательными и осторожными, особенно в тёмное время суток. Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение.