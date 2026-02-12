Рязанца осудили на восемь лет за посты в соцсети

Установлено, что 47-летний мужчина систематически размещал на странице в «Одноклассниках» публикации, оправдывающие террористическую деятельность украинских военизированных формирований, а также призывы к насильственным действиям в отношении русскоязычного населения. УФСБ расследовало уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью второй статьи 205.2 (публичное оправдание терроризма) и частью второй статьи 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) УК РФ.

Рязанца осудили на восемь лет за экстремистские посты в соцсети. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Установлено, что 47-летний мужчина систематически размещал на странице в «Одноклассниках» публикации, оправдывающие террористическую деятельность украинских военизированных формирований, а также призывы к насильственным действиям в отношении русскоязычного населения.

УФСБ расследовало уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью второй статьи 205.2 (публичное оправдание терроризма) и частью второй статьи 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) УК РФ.

2-й Западный окружной военный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов на три года.

Приговор вступил в силу.