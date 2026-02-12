Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
Птн, 13
Сбт, 14
ЦБ USD 77.19 -0.27 13/02
ЦБ EUR 91.71 -0.77 13/02
Нал. USD 77.01 / 77.40 12/02 18:25
Нал. EUR 91.47 / 92.47 12/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
531
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
857
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 626
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 439
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали об условиях, при которых увеличивается продолжительность жизни
Для достижения средней продолжительности жизни 78 лет к 2030 году врачи и пациенты должны совместно заниматься профилактикой. Основные усилия должны прилагать пациенты. Среди главных заболеваний, сокращающих продолжительность жизни в России, — онкология, сердечно-сосудистые болезни и заболевания обмена веществ. В России действуют федеральные проекты по борьбе с ними.

Для увеличения средней продолжительности жизни в России важно сотрудничество врача и пациента в профилактике заболеваний. Ключевую роль играет активное участие самого человека. Об этом рассказал «Известиям» профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

Для достижения средней продолжительности жизни 78 лет к 2030 году врачи и пациенты должны совместно заниматься профилактикой. Основные усилия должны прилагать пациенты. Среди главных заболеваний, сокращающих продолжительность жизни в России, — онкология, сердечно-сосудистые болезни и заболевания обмена веществ. В России действуют федеральные проекты по борьбе с ними.

«В поликлиниках действуют школы сахарного диабета, онкологии, школы гипертонической болезни. Налажено информирование населения о мерах профилактики, которая имеет первостепенное значение, к примеру, сейчас прекрасно лечатся все онкологические заболевания, если диагноз поставлен на ранней стадии», — уточнил Ионов.

Для поддержания здоровья важно следить за весом, избегать вредных привычек, стресса и поддерживать позитивный настрой. Поддержка близких помогает справляться с трудностями.