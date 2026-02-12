Россиянам рассказали об условиях, при которых увеличивается продолжительность жизни

Для достижения средней продолжительности жизни 78 лет к 2030 году врачи и пациенты должны совместно заниматься профилактикой. Основные усилия должны прилагать пациенты. Среди главных заболеваний, сокращающих продолжительность жизни в России, — онкология, сердечно-сосудистые болезни и заболевания обмена веществ. В России действуют федеральные проекты по борьбе с ними.

Для увеличения средней продолжительности жизни в России важно сотрудничество врача и пациента в профилактике заболеваний. Ключевую роль играет активное участие самого человека. Об этом рассказал «Известиям» профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

«В поликлиниках действуют школы сахарного диабета, онкологии, школы гипертонической болезни. Налажено информирование населения о мерах профилактики, которая имеет первостепенное значение, к примеру, сейчас прекрасно лечатся все онкологические заболевания, если диагноз поставлен на ранней стадии», — уточнил Ионов.

Для поддержания здоровья важно следить за весом, избегать вредных привычек, стресса и поддерживать позитивный настрой. Поддержка близких помогает справляться с трудностями.